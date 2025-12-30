РУС
Никто не останавливает антикоррупционные органы, они имеют полную независимость, - Зеленский

Зеленский прокомментировал коррупцию и работу НАБУ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал опасения, которые звучат в США по поводу возможной коррупции в Украине.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал президент?

"Я сосредотачиваю свое внимание на войне. Что касается антикоррупционных органов, они делают то, что должны делать. Они имеют полную независимость, никто их там не останавливает. Неважно, кто это человек, близкий или нет, знаем мы его или нет, или совсем не знаем. 

Они должны выполнять свою работу. Это война, и это демократия. И мы должны это уважать, конечно", - отметил Зеленский.

Миндичгейт

Увольнение Ермака

А влітку, якийсь поц, підпорядковував їх генпрокурору. Не знаєш, чий то підпис?
30.12.2025 09:34 Ответить
+12
Брехлива скотина. Так ********?
30.12.2025 09:40 Ответить
+11
"Зовсім не знаємо" це про міндіча з юзіком
30.12.2025 09:40 Ответить
А влітку, якийсь поц, підпорядковував їх генпрокурору. Не знаєш, чий то підпис?
30.12.2025 09:34 Ответить
Тоді всі депутати - отримувачі конвертів в парламенті мають отримати підозри від НАБУ
30.12.2025 10:30 Ответить
закон №12414 що це було у липні 25 році? картоний майдан це як?
30.12.2025 09:36 Ответить
гра в морський бій!
на листочку зе!гніди залишився один його кораблик.
всі інші друзі дитинства, куми, колеги по кварталу вже вибиті та на лижах....
але ж, падло, ще щось там булькоче про ще одне президенство?
30.12.2025 09:37 Ответить
Брехлива скотина. Так ********?
30.12.2025 09:40 Ответить
"Зовсім не знаємо" це про міндіча з юзіком
30.12.2025 09:40 Ответить
Брехло зелене.
30.12.2025 09:44 Ответить
Ніхто не зупиняє антикорупційні органи, вони мають повну незалежність, - Зеленський
Так і кортить дописати, поки роблять те що їм накажуть
30.12.2025 09:47 Ответить
Мізерна брехлива істота
30.12.2025 09:49 Ответить
А НАБУ звичайно знищити зовсім ніхто не хотів...
30.12.2025 09:50 Ответить
30.12.2025 09:50 Ответить
Тоб то Гарант привів з собою зграю покидьків, корупціонерів, прохіндеїв усіх напрямків, неуків,хвойд та грофаманів..роздав їм всю владу та посади...,а тепер,коли вони обісрали усе до чого доторкнулися...."зосередився" на іншому...та відміжувався...Тільки дивним чином усі "фігуранти" - друзі на волі,або за кордоном....Цікава "позиція"...Нагадує ,як Сталін нічого не знав!! Так не буває....
30.12.2025 09:51 Ответить
Кажуть, що касап завжди бреше...
Запитання: а хто тоді сам Зеленський?
30.12.2025 10:08 Ответить
Колись таку категорію називали словом, що починаєеться на Ж, а занінчується на ЛЬ.
30.12.2025 10:30 Ответить
Бреше. Всі "правоохоронці" призначаються і затверджуються Зєлєнскім. Всі його призначенці "чомусь" коруповані. Правоохоронна система залежна від Зєлєнского. Пам'ятаєте як на початку каденції він вилизував Трампу і аж повискував заявляючи що "прокурор мій" і сина Байдена він притягне аж бігом... А "внутрішні капризи" мстивого недомірка...
30.12.2025 10:19 Ответить
дякуєм студентам з картонками
30.12.2025 10:28 Ответить
3.14здить як путлер... Ні слова віри...
30.12.2025 10:32 Ответить
На суху вербу ішака брехливого!
30.12.2025 10:34 Ответить
Ну як можна на біле казати чорне? Якби не студенти і світова спільнота, то ще влітку ці органи були б знищені Зеленським.
30.12.2025 10:50 Ответить
Янукович, 2013:
"Нам потрібно оголосити рішучу війну корупції. Одразу після нового року ми зберемося з цього приводу й будемо ставити питання ребром", - заявив президент.
30.12.2025 11:02 Ответить
 
 