Никто не останавливает антикоррупционные органы, они имеют полную независимость, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал опасения, которые звучат в США по поводу возможной коррупции в Украине.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал президент?

"Я сосредотачиваю свое внимание на войне. Что касается антикоррупционных органов, они делают то, что должны делать. Они имеют полную независимость, никто их там не останавливает. Неважно, кто это человек, близкий или нет, знаем мы его или нет, или совсем не знаем.

Они должны выполнять свою работу. Это война, и это демократия. И мы должны это уважать, конечно", - отметил Зеленский.

Миндичгейт

Увольнение Ермака

