РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10934 посетителя онлайн
Новости
2 868 11

Главные новости 4 августа: ветеран с гранатой в Кабмине, 4 олимпийских медали для Украины

Главные новости 4 августа: ветеран с гранатой в Кабмине, 4 олимпийских медали для Украины

Экс-воин "Айдара" угрожал взорвать гранату в здании правительства, Чауса отправили под домашний арест, Украина завоевала на Олимпиаде 4 медали, в том числе - золотую, - главные новости страны 4 августа.

Ветеран угрожал взорвать в Кабмине гранату

День начался с переполоха: неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина, заявил о захвате, добавил, что "вы за#бали все" и пообещал взорвать гранату. Вскоре удалось выяснить его личность - это был бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич, житель Ирпеня Киевской области. На переговоры с Прохничем отправился его знакомый, волонтер и депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк. Он уговорил ветерана не взрывать гранату. Побратимы Прохнича тем временем писали в соцсетях, что у мужчины - опухоль, и что его "довела бюрократия". В итоге ветерана задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Также Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

Чауса отправили под домашний арест

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Заседание по избранию экс-судье меры пресечения началось в 13:00 и длилось более 9 часов. Слушания проходили в закрытом режиме - на этом настоял адвокат Чауса. Он же рассказал журналистам, что его клиента якобы пытали: 50 дней Чауса удерживали прикованным к кровати и не давали ему мыться.

Главу Харьковского облсовета Товмасяна подозревают в получении взятки в 1,05 млн грн

По данным следствия, Товмасян требовал и получил взятку в размере 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя одного из коммунальных предприятий. Во время обыска он разбил и выбросил в окно два телефона. Товмасяна оперативно исключили из рядов "слуг народа". А вот арест ему не грозит - главу облсовета не задерживали, в качестве меры пресечения обвинение будет просить залог в сумме 4 млн грн.

Свежие рейтинги

Расстановка сил среди политических партий такова: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%. Остальные не преодолевают 5%-й барьер.

Новые назначения Кабмина

Антон Геращенко больше - не замглавы Министерства внутренних дел. Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры. Павла Рябикина правительство признало победителем конкурса на должность главы Госпогранслужбы.

С Кузьменко сняли электронный браслет

А круглосуточный домашний арест для обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко заменили ночным.

СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова, замглавы Белорусского дома Батулину

Родион Батулин две недели назад уехал в Европу для решения вопроса с документами, а когда узнал о смерти своего соратника Виталия Шишова - срочно отправился в Киев. Но въехать в Украину не смог - выяснилось, что СБУ на 3 года запретила ему въезд. В Службе объясняют это тем, что Батулин может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Олимпийское золото Беленюка и еще 3 медали для Украины

Борец Жан Беленюк завоевал первое золото Украины на Олимпиаде-2020. После победы он танцевал гопак, плакал и поздравлял с золотой медалью всю Украину.

Еще один борец - Парвиз Насибов - завоевал для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе. А украинка Ирина Коляденко взяла бронзу в вольной борьбе. Кроме этого, бронзовую медаль в артистическом плавании завоевали для Украины Марта Федина и Анастасия Савчук. Для нашей страны эта первая в истории награда в этом виде спорта.

Автор: 

ветераны (1106) взятка (6153) граната (997) Кабмин (14025) Олимпиада (1136) рейтинг (1636) Найем Мустафа (569) Геращенко Антон (1438) Чаус Николай (330) Рябикин Павел (69) Беленюк Жан (59) Кузьменко Юлия (168) Шишов Виталий (41) Прохнич Владимир (15) Товмасян Артур (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
1. Чаус: 50 діб тортур, але хто винен чи хочаб підозрюється - тиша. Результат: зміщення акценту з причасних до викрадення та тортур на особі самого Чауса
2. Хабарник. Відбитки пальців на викинутих телефонах не є підставою для звинувачення в протидії правосуддю. Зате експертиза ходи у справі Шеремета - залізобетонно доводить провину Ріфа
3. Рейтинг. Тут навіть коментувати ліньки. Але сміху це вже давно не викликає.
4. Заборона. "Краще пєрєбздеть, чєм недобдєть". Це перше, що спало на думку. З часом все стане на свої місця, сподіваюсь.
5. Медалі. Єдине, на що, за цю добу, відреагував найвеличніший. Ще один доказ, що воно займається тільки тим, що його цікавить, а не тим, чим він повинен займатися відповідно до Конституції та своїх обов'язків.

Просто набридли маніпуляції... Вибачте, якщо когось образив
показать весь комментарий
04.08.2021 23:24
+3
Ти два роки демобілізувався?
показать весь комментарий
04.08.2021 23:25
+3
Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України - Цензор.НЕТ 795
показать весь комментарий
04.08.2021 23:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти два роки демобілізувався?
показать весь комментарий
04.08.2021 23:25 Ответить
Суда по датам, это сначала дембель из дисбата и потом нормальный дембель.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:30 Ответить
Я на срочку призвался в 1988. В 1989 поступил в военное училище.
Срочку служил в ВВ МВД СССР, ССО (судебно следственное отделение).
Джи даблЮ пантер - мудак. У нас неуставняк отсутствовал, как таковой. Просто те , кто больше отслужил помогали молодым. Єто без шуток. В/Ч 7412, г. Фрунзе (ныне Бишкек).
Причина?
Все практически постоянно с оружием.
В РМТО (рота материально технического обеспечения), зачатки неуставняка были, но просто выводились нахрен бегом вдоль арыка, либо сменой мишеней на стрельбище (поверьте - не фонтан при жаре мотаться на четыре рубежа). Мишени 100 ростовая, 350 пулеметный расчет, 400 дальняя ростовая, 750 две бегушки.
Желание у некоторых мудаков пропадало быстро.
показать весь комментарий
05.08.2021 04:14 Ответить
Салага.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:28 Ответить
1. Чаус: 50 діб тортур, але хто винен чи хочаб підозрюється - тиша. Результат: зміщення акценту з причасних до викрадення та тортур на особі самого Чауса
2. Хабарник. Відбитки пальців на викинутих телефонах не є підставою для звинувачення в протидії правосуддю. Зате експертиза ходи у справі Шеремета - залізобетонно доводить провину Ріфа
3. Рейтинг. Тут навіть коментувати ліньки. Але сміху це вже давно не викликає.
4. Заборона. "Краще пєрєбздеть, чєм недобдєть". Це перше, що спало на думку. З часом все стане на свої місця, сподіваюсь.
5. Медалі. Єдине, на що, за цю добу, відреагував найвеличніший. Ще один доказ, що воно займається тільки тим, що його цікавить, а не тим, чим він повинен займатися відповідно до Конституції та своїх обов'язків.

Просто набридли маніпуляції... Вибачте, якщо когось образив
показать весь комментарий
04.08.2021 23:24 Ответить
Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України - Цензор.НЕТ 795
показать весь комментарий
04.08.2021 23:56 Ответить
Браво 👍🏼🙂
показать весь комментарий
05.08.2021 00:00 Ответить
Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України - Цензор.НЕТ 4728
показать весь комментарий
05.08.2021 00:03 Ответить
Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України - Цензор.НЕТ 7508
показать весь комментарий
05.08.2021 00:07 Ответить
Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України - Цензор.НЕТ 8292
показать весь комментарий
05.08.2021 00:14 Ответить
 
 