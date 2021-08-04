Главные новости 4 августа: ветеран с гранатой в Кабмине, 4 олимпийских медали для Украины

Экс-воин "Айдара" угрожал взорвать гранату в здании правительства, Чауса отправили под домашний арест, Украина завоевала на Олимпиаде 4 медали, в том числе - золотую, - главные новости страны 4 августа.

Ветеран угрожал взорвать в Кабмине гранату

День начался с переполоха: неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина, заявил о захвате, добавил, что "вы за#бали все" и пообещал взорвать гранату. Вскоре удалось выяснить его личность - это был бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич, житель Ирпеня Киевской области. На переговоры с Прохничем отправился его знакомый, волонтер и депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк. Он уговорил ветерана не взрывать гранату. Побратимы Прохнича тем временем писали в соцсетях, что у мужчины - опухоль, и что его "довела бюрократия". В итоге ветерана задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Также Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

Чауса отправили под домашний арест

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Заседание по избранию экс-судье меры пресечения началось в 13:00 и длилось более 9 часов. Слушания проходили в закрытом режиме - на этом настоял адвокат Чауса. Он же рассказал журналистам, что его клиента якобы пытали: 50 дней Чауса удерживали прикованным к кровати и не давали ему мыться.

Главу Харьковского облсовета Товмасяна подозревают в получении взятки в 1,05 млн грн

По данным следствия, Товмасян требовал и получил взятку в размере 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя одного из коммунальных предприятий. Во время обыска он разбил и выбросил в окно два телефона. Товмасяна оперативно исключили из рядов "слуг народа". А вот арест ему не грозит - главу облсовета не задерживали, в качестве меры пресечения обвинение будет просить залог в сумме 4 млн грн.

Свежие рейтинги

Расстановка сил среди политических партий такова: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%. Остальные не преодолевают 5%-й барьер.

Новые назначения Кабмина

Антон Геращенко больше - не замглавы Министерства внутренних дел. Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры. Павла Рябикина правительство признало победителем конкурса на должность главы Госпогранслужбы.

С Кузьменко сняли электронный браслет

А круглосуточный домашний арест для обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко заменили ночным.

СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова, замглавы Белорусского дома Батулину

Родион Батулин две недели назад уехал в Европу для решения вопроса с документами, а когда узнал о смерти своего соратника Виталия Шишова - срочно отправился в Киев. Но въехать в Украину не смог - выяснилось, что СБУ на 3 года запретила ему въезд. В Службе объясняют это тем, что Батулин может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Олимпийское золото Беленюка и еще 3 медали для Украины

Борец Жан Беленюк завоевал первое золото Украины на Олимпиаде-2020. После победы он танцевал гопак, плакал и поздравлял с золотой медалью всю Украину.

Еще один борец - Парвиз Насибов - завоевал для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе. А украинка Ирина Коляденко взяла бронзу в вольной борьбе. Кроме этого, бронзовую медаль в артистическом плавании завоевали для Украины Марта Федина и Анастасия Савчук. Для нашей страны эта первая в истории награда в этом виде спорта.