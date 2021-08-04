Главные новости 4 августа: ветеран с гранатой в Кабмине, 4 олимпийских медали для Украины
Экс-воин "Айдара" угрожал взорвать гранату в здании правительства, Чауса отправили под домашний арест, Украина завоевала на Олимпиаде 4 медали, в том числе - золотую, - главные новости страны 4 августа.
Ветеран угрожал взорвать в Кабмине гранату
День начался с переполоха: неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина, заявил о захвате, добавил, что "вы за#бали все" и пообещал взорвать гранату. Вскоре удалось выяснить его личность - это был бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич, житель Ирпеня Киевской области. На переговоры с Прохничем отправился его знакомый, волонтер и депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк. Он уговорил ветерана не взрывать гранату. Побратимы Прохнича тем временем писали в соцсетях, что у мужчины - опухоль, и что его "довела бюрократия". В итоге ветерана задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Также Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.
Чауса отправили под домашний арест
Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Заседание по избранию экс-судье меры пресечения началось в 13:00 и длилось более 9 часов. Слушания проходили в закрытом режиме - на этом настоял адвокат Чауса. Он же рассказал журналистам, что его клиента якобы пытали: 50 дней Чауса удерживали прикованным к кровати и не давали ему мыться.
Главу Харьковского облсовета Товмасяна подозревают в получении взятки в 1,05 млн грн
По данным следствия, Товмасян требовал и получил взятку в размере 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя одного из коммунальных предприятий. Во время обыска он разбил и выбросил в окно два телефона. Товмасяна оперативно исключили из рядов "слуг народа". А вот арест ему не грозит - главу облсовета не задерживали, в качестве меры пресечения обвинение будет просить залог в сумме 4 млн грн.
Свежие рейтинги
Расстановка сил среди политических партий такова: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%. Остальные не преодолевают 5%-й барьер.
Новые назначения Кабмина
Антон Геращенко больше - не замглавы Министерства внутренних дел. Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры. Павла Рябикина правительство признало победителем конкурса на должность главы Госпогранслужбы.
С Кузьменко сняли электронный браслет
А круглосуточный домашний арест для обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко заменили ночным.
СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова, замглавы Белорусского дома Батулину
Родион Батулин две недели назад уехал в Европу для решения вопроса с документами, а когда узнал о смерти своего соратника Виталия Шишова - срочно отправился в Киев. Но въехать в Украину не смог - выяснилось, что СБУ на 3 года запретила ему въезд. В Службе объясняют это тем, что Батулин может представлять угрозу национальной безопасности Украины.
Олимпийское золото Беленюка и еще 3 медали для Украины
Борец Жан Беленюк завоевал первое золото Украины на Олимпиаде-2020. После победы он танцевал гопак, плакал и поздравлял с золотой медалью всю Украину.
Еще один борец - Парвиз Насибов - завоевал для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе. А украинка Ирина Коляденко взяла бронзу в вольной борьбе. Кроме этого, бронзовую медаль в артистическом плавании завоевали для Украины Марта Федина и Анастасия Савчук. Для нашей страны эта первая в истории награда в этом виде спорта.
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Срочку служил в ВВ МВД СССР, ССО (судебно следственное отделение).
Джи даблЮ пантер - мудак. У нас неуставняк отсутствовал, как таковой. Просто те , кто больше отслужил помогали молодым. Єто без шуток. В/Ч 7412, г. Фрунзе (ныне Бишкек).
Причина?
Все практически постоянно с оружием.
В РМТО (рота материально технического обеспечения), зачатки неуставняка были, но просто выводились нахрен бегом вдоль арыка, либо сменой мишеней на стрельбище (поверьте - не фонтан при жаре мотаться на четыре рубежа). Мишени 100 ростовая, 350 пулеметный расчет, 400 дальняя ростовая, 750 две бегушки.
Желание у некоторых мудаков пропадало быстро.
2. Хабарник. Відбитки пальців на викинутих телефонах не є підставою для звинувачення в протидії правосуддю. Зате експертиза ходи у справі Шеремета - залізобетонно доводить провину Ріфа
3. Рейтинг. Тут навіть коментувати ліньки. Але сміху це вже давно не викликає.
4. Заборона. "Краще пєрєбздеть, чєм недобдєть". Це перше, що спало на думку. З часом все стане на свої місця, сподіваюсь.
5. Медалі. Єдине, на що, за цю добу, відреагував найвеличніший. Ще один доказ, що воно займається тільки тим, що його цікавить, а не тим, чим він повинен займатися відповідно до Конституції та своїх обов'язків.
Просто набридли маніпуляції... Вибачте, якщо когось образив